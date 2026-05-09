Τίτλοι τέλους έπεσαν την Παρασκευή 8 Μαΐου για τη Σία Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ, καθώς η δημοσιογράφος εκφώνησε το τελευταίο της δελτίο ειδήσεων έπειτα από 20 χρόνια συνεργασίας. Σε ένα κλίμα έντονης συγκίνησης, η anchorwoman του σταθμού του Φαλήρου έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας της —από τα 26 έως τα 46 της χρόνια— ευχαριστώντας θερμά τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της.

Όπως τόνισε, αποχωρεί νιώθοντας περήφανη για το υψηλό επίπεδο ενημέρωσης που υπηρέτησαν μαζί όλη αυτή τη δεκαετία.

«Ήρθε αυτή η στιγμή. Μια στιγμή δύσκολη για μένα. Τόσα χρόνια βλέπετε το πρόσωπό μου, ακούτε τη φωνή μου. Απόψε ακούτε και την καρδιά μου που χτυπάει πολύ δυνατά. Απόψε δεν θα σας πω μόνο το γνωστό “εδώ το δελτίο μας ολοκληρώνεται”. Θα σας πω ότι μαζί με αυτό, σήμερα ολοκληρώνεται το όμορφο ταξίδι μου στον ΣΚΑΪ. Ήμουν 26, είμαι 46.

Ήταν μεγάλη μου τιμή επί 20 ολόκληρα χρόνια να με εμπιστεύεστε εμένα και τους συνεργάτες μου για την ενημέρωση σας. Ειδικά σε εποχές σκληρές και δύστροπες για τη χώρα μας, για τον κόσμο ολόκληρο που δυστυχώς τελειωμό δεν έχουν. Στάθηκα απέναντι σας πάντα με σεβασμό, με αληθινό νοιάξιμο, με προσήλωση στις δημοσιογραφικές αξίες και χωρίς καμία παρέκκλιση από τις αρχές μου. Βέβαια τίποτα από αυτά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί χωρίς την εμπιστοσύνη της ιδιοκτησίας του ΣΚΑΪ και τους άξιους συνεργάτες μου. Σας ευγνωμονώ, καληνύχτα και στο επανιδείν» είπε συγκινημένη η Σία Κοσιώνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ αναφέρει:

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα. Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.

Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον».

