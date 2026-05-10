Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας δηλώνουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, μετά τη συνάντηση του αρχηγού της κοινής διοίκησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars, ο Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής της κεντρικής στρατιωτικής διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, ενημέρωσε την ηγεσία για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των στρατιωτικών μονάδων, λαμβάνοντας νέες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή μελλοντικών επιχειρήσεων.

Οι οδηγίες αυτές αφορούν τη στρατηγική αντιπαράθεση με τους αντιπάλους της χώρας στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Τεχεράνης για μια αποφασιστική στάση απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική πρόκληση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αμπντολαχί τόνισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι προετοιμασμένες να απαντήσουν σε ενέργειες που προέρχονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προειδοποιώντας για καταστροφικές συνέπειες σε περίπτωση λανθασμένων εκτιμήσεων από την πλευρά των αντιπάλων τους.

Αν και δεν διευκρινίστηκε η ακριβής ημερομηνία της συνάντησης, οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αντανακλούν την κλιμακούμενη ρητορική ένταση στη Μέση Ανατολή. Η ιρανική πλευρά κάνει λόγο για μια «ευέλικτη και αποφασιστική» αντίδραση, θέτοντας το πλαίσιο των αμυντικών και επιθετικών δυνατοτήτων της χώρας στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.