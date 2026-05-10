Η Παρασκευή Κερασιώτη δεν άφησε αναπάντητα τα όσα ειπώθηκαν για εκείνη στην εκπομπή “Real View”. Μέσα από δύο αιχμηρά stories στο Instagram, το γνωστό μοντέλο εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τις δηλώσεις της Ελίνας Παπίλα και της Έλενας Χριστοπούλου.

Χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της, η Παρασκευή τοποθετήθηκε δημόσια, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, μετά τα σχόλια που δέχτηκε στον τηλεοπτικό αέρα.

«Εγώ την έπαιρνα τηλέφωνο γιατί κάποια περίοδο είχε περάσει και από το δικό μου το γραφείο η Παρασκευή, και όντως δούλευε στο ξενοδοχείο εκείνη την περίοδο, και της έλεγα “μπορείς να πας εκεί, θέλεις να κάνουμε αυτό;” και έλεγε “όχι, δουλεύω”. Και αυτό γιατί έχει διαλέξει ένα δρόμο normal για τα έξοδά της και όταν μπορούσε έκανε κι άλλες δουλίτσες», ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου.

Η απάντηση της Παρασκευής Κερασιώτη

«Θλίβομαι ειλικρινά με κάποιους ανθρώπους.

Θα ξεκινήσω με την κυρία Ελίνα. Αυτό που είπε, δεν ξέρω αν το λέει η ίδια ή αν εννοεί ότι το έλεγε ο κόσμος.

Εγώ και ο κόσμος που με στηρίζει, ξέρουμε πολύ καλά αν είμαι μοντέλο, αν μπορώ να κάνω modelling και τι έχω κάνει στο modelling.

Οπότε, πριν πει ο καθένας τη βλακεία του, ας ψάξει λίγο να δει τι έχω κάνει και ποια είμαι και μετά ας μιλήσει.

Δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν. Το modelling το άφησα επειδή ήθελα να γίνω μαμά. Όχι ότι όταν γίνεσαι μαμά δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα, αλλά επέλεξα εγώ, για πολλούς ακόμα λόγους, να αφήσω το modelling και να ασχοληθώ με τα social.

Θα μπορούσα να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Το ξέρω και εγώ και ο κόσμος που με αγαπάει, και δεν είναι τυχαίο που έχω μεγάλη στήριξη από τον κόσμο. Αυτό λέει πολλά.

Είμαι ένα κορίτσι με αξίες, ένα κορίτσι που παλεύει καθημερινά, που έχει καταφέρει πολλά μόνη της», σημείωσε στην πρώτη της ανάρτηση.

Στη δεύτερη ανάρτησή της η Παρασκευή Κερασιώτη τόνισε: «Και κάτι τελευταίο. Είπε η κυρία Χριστοπούλου ότι με έπαιρνε τηλέφωνο και εγώ της έλεγα “δεν μπορώ”. Μάλλον δουλευόμαστε, νομίζω, γιατί αυτό δεν είχε γίνει ποτέ.

Με την κυρία Χριστοπούλου να είχαμε μιλήσει λίγο μια φορά αν είχα δουλειές, γιατί να έμπαινα στον κόπο να έκανα και δεύτερη δουλειά;

Το τελειώνω με αυτό λοιπόν. Χαίρομαι που έγινα μαμά και δεν θα το άλλαζα με τίποτα και δεν με πάει πίσω στο να ασχοληθώ με πράγματα που θέλω. Έχω επιλέξει πλέον να ασχολούμαι με τα social.

Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την αγάπη που μου δίνει κάθε μέρα, και ποτέ μα ποτέ μην σας νοιάζει η γνώμη του κόσμου, γιατί ο κόσμος έχει απλά μεγάλο στόμα».

