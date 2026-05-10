Μια διαφορετική πλευρά του Τάκη Ζαχαράτου είδαμε το βράδυ του Σαββάτου (9/5) στην εκπομπή «Moments» του ΑΝΤ1. Ο κορυφαίος showman, σε μια σπάνια στιγμή ευάλωτης ειλικρίνειας, λύγισε από συγκίνηση μπροστά στη Ζέτα Μακρυπούλια.

Αναπολώντας το ξεκίνημά του στην Πάτρα και τις ημέρες που εργαζόταν ως κομμωτής, ο καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να κρύψει τα δάκρυά του όταν στην οθόνη προβλήθηκε η 95χρονη Βάσω Στεφανοπούλου. Η άλλοτε πελάτισσα και μετέπειτα μοδίστρα του, με τα τρυφερά της λόγια, ταξίδεψε τον Τάκη πίσω στις ρίζες του, θυμίζοντάς του τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν τον αλλάζω με τα παιδιά μου, τόσο πολύ τον αγαπάω», είπε μεταξύ άλλων η ηλικιωμένη γυναίκα.

Ο Τάκης Ζαχαράτος έπειτα δέχτηκε και ένα δώρο από την κυρία Βάσω, τα πρώτα υφάσματα που είχε χρησιμοποιήσει για να του ράψει ρούχα: «Αχ Βάσω μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι πολύτιμη για εμένα. Σε αγαπώ, σε αγαπώ, σε αγαπώ», αναφώνησε σκουπίζοντας παράλληλα τα δάκρυα στα μάτια του.

Στη συνέχεια φυσικά θέλησε να ελαφρύνει το κλίμα ο γνωστός performer, και είπε με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, παρά τα αναφιλητά: «Συγγνώμη, πάει ο στόκος».

Η βραδιά όμως δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, ο Τάκης Ζαχαράτος δέχτηκε ακόμη μία τεράστια έκπληξη, όταν εμφανίστηκε μέσω βίντεο η θρυλική Νάντια Κομανέτσι, το πρόσωπο που τον ενέπνευσε στα πρώτα του βήματα στη γυμναστική. Η χρυσή Ολυμπιονίκης μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για εκείνον, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είναι τιμή μου να ξέρω ότι ήμουν μέρος και έμπνευση στο ταξίδι σου στον αθλητισμό».

Ο Τάκης Ζαχαράτος έμεινε κυριολεκτικά άφωνος. «Αχ, δεν μπορώ… Αλήθεια. Μπορώ να το ξαναδώ; Δεν το πιστεύω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι’ αυτό το δώρο. Πεθαίνω γι’ αυτήν. Μετά από αυτό νομίζω πως μπορώ να αποσυρθώ».

Το παρών στην εκπομπή έδωσε και ο ανιψιός της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τον Τάκη Ζαχαράτο και θέλησε να του κάνει ένα ιδιαίτερο δώρο: «Αυτό είναι ένα κειμήλιο. Είμαστε πάρα πολύ δεμένοι συναισθηματικά. Αυτό είναι ένα σετ από βούρτσες που είχε η Αλίκη στο καμαρίνι και μου είχε χαρίσει. Τα είχε από το 1960 μαζί της και είναι ένα από τα αγαπημένα αντικείμενα της Αλίκης. Τα αντικείμενα δεν έχουν τόση αξία υλική, όσο συναισθηματική και είναι για να συνεχίζουν και να ενισχύουν τις αναμνήσεις. Νομίζω ότι στον Τάκη παραμένουν στην ευρύτερη οικογένεια και τα δίνουμε μεγάλη χαρά», του είπε, με τον καλλιτέχνη να τον ευχαριστεί δακρύζοντας ξανά.

