Καλεσμένος στην εκπομπή Μαμά-δες με παρουσιάστρια την Νίνα Κασιμάτη ήταν ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής αναφέρθηκε στην κόρη του, η οποία βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, περιγράφοντας την στιγμή που έγινε η διάγνωση.

«Όταν μας φώναξαν για την κόρη μου την Άρια, η οποία όπως έχει πει, είναι στο φάσμα του αυτισμού, μας είπαν να πάμε σε γιατρό και προτρέπω τον κόσμο να πάει. Όταν έκαναν τα τεστ μας είπαν καθίστε. Η κόρη σας είναι στο φάσμα του αυτισμού, ενδέχεται να μη δέσει ποτέ τα κορδόνια της και να μην μιλήσει ποτέ κανονικά. Στην αρχή ήταν ένα σοκ, έτσι όπως στο λέει ο άλλος. Η διάγνωση ήταν σωστή, πρέπει να προσέχουμε στην πρόγνωση. Πρέπει πάντα να αφήνουμε μια ελπίδα για οτιδήποτε στους ανθρώπους», είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, ο ίδιος ξεκίνησε άμεσα να ασχολείται με το θέμα της κόρης του, δίνοντας ως πατέρας απόλυτη προτεραιότητα.

«Ήταν ένα σοκ όταν άκουσα τη λέξη αυτισμός, αλλά δεν χάσαμε ούτε μέρα δουλειάς. Δεν έχουμε τύψεις ως γονείς. Πρέπει να πας να ξεκινήσεις δουλειά, είναι κάτι που θα το βρεις μπροστά σου», είπε ο Δημήτρης Παπανικολάου.

