Αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας ανταλλάσσουν Μόσχα και Κίεβο, καθώς η συμφωνημένη παύση των εχθροπραξιών υπό τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται να δοκιμάζεται έντονα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Interfax, υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και βομβαρδισμούς πυροβολικού κατά ρωσικών στρατιωτικών θέσεων, παραβιάζοντας τους όρους της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι δυνάμεις της Μόσχας τηρούν τη δέσμευσή τους για εκεχειρία, ενώ ανακοινώθηκε η κατάρριψη 57 ουκρανικών drones κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Από την άλλη πλευρά, η ουκρανική ηγεσία είχε προχωρήσει νωρίτερα σε ανάλογες καταγγελίες, κατηγορώντας τη Ρωσία για τη διεξαγωγή επιθέσεων και την καταγραφή περίπου 150 αντιπαραθέσεων στο μέτωπο παρά τη διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

Οι αντικρουόμενες αναφορές αναδεικνύουν την εξαιρετική αστάθεια της κατάστασης, καθώς και οι δύο πλευρές επιρρίπτουν την ευθύνη για τη συνέχιση των εχθροπραξιών στην άλλη, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη βιωσιμότητα της τριήμερης παύσης των μαχών. Η απουσία ανεξάρτητης επιβεβαίωσης των περιστατικών καθιστά την κατάσταση ρευστή, με τις αεροπορικές επιδρομές και τις συγκρούσεις εδάφους να παραμένουν στο επίκεντρο της ενημέρωσης.