Πρεμιέρα έκαναν το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου στο Vog club ο Γιώργος Λιβάνης και η Λένα Ζευγάρα και αρκετοί ήταν οι επώνυμοι που έδωσαν το παρών.

Ανάμεσα σε αυτούς η Μαρία Φραγκάκη και ο σύζυγός της και γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Μάρκογλου.

Το ζευγάρι που μαζί έχει αποκτήσει ένα παιδί βρήκε λίγο ελεύθερο χρόνο και μετά από καιρό βγήκε να διασκεδάσει με την παρέα του. Η Μαρία Φραγκάκη και ο Νίκος Μάρκογλου πόζαραν αγκαλιά στον φωτογραφικό μας φακό κι έδειχναν πολύ ερωτευμένοι.

Το ζευγάρι να θυμίσουμε παντρεύτηκε τον Αύγουστο του 2019 στην Πάρο σε μια παραμυθένια τελετή μετά από πολλά χρόνια σχέσης.

Για την απόφασή της να παντρευτεί μετά από τόσα χρόνια με τον πατέρα του παιδιού της η Μαρία Φραγκάκη είχε μιλήσει μέσα από την εκπομπή «Fay’s Time».

«Ο καθένας έχει παντρευτεί σε άλλη φάση ή δεν έχει παντρευτεί καθόλου. Παντρεύτηκα με τον πατέρα του παιδιού μου με θρησκευτικό γάμο όταν το παιδί ήταν 8,5 ετών. Η πρόταση γάμου είχε γίνει από πολύ νωρίς αλλά δεν είχα κανένα διακαή πόθο για γάμο. Παντρεύτηκα στην Πάρο σε κλειστό κύκλο. Το ζήσαμε ωραία, αλλά δεν ήταν στα πλάνα μου, δεν μεγάλωσα με αυτή την νοοτροπία. Δεν το ήθελα πολύ τα προηγούμενα χρόνια» αποκάλυψε η Μαρία Φραγκάκη.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

