Ο Ηλίας Βρεττός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, Στην αγκαλιά του Φάνη και μίλησε, μεταξύ άλλων, για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγο καιρό κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του στην Κύπρο και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

«Ήταν άτυχη στιγμή. Βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή σε μια λάθος κατάσταση ενός ανθρώπου και είχε άσχημα αποτελέσματα. Εγώ απλά τραγουδούσα και χωρίς να το καταλάβω βρέθηκα στο έδαφος. Δεν κατάλαβα από ποιον, πως και γιατί. Έφαγα μια καλή μπουνιά από το άσχετο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Βρεττός.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής εξήγησε πως δεν ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο συμβάν, παρά τη δημοσιότητα που πήρε εκείνες τις ημέρες.

«Κατέστρεψε τη βραδιά και έγινε μπροστά σε εκατοντάδες κόσμο. Είχε πάρει μεγάλη έκταση και ήταν ατυχές περιστατικό. Ήταν χοντρό και ήταν λάθος στιγμή. Δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Όσο τα ξεχειλώνεις τόσο ξεχειλώνονται», σημείωσε ο τραγουδιστής.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Θυμίζουμε ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2026 κατά τη διάρκεια live εμφάνισης του τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει τότε γνωστά μέσα από τηλεοπτικά ρεπορτάζ, μια παρέα ανδρών δημιούργησε ένταση μέσα στο μαγαζί σχετικά με παραγγελίες ποτών και τραγουδιών, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει.

Όπως είχε μεταδοθεί, όταν μουσικοί αλλά και ο ίδιος ο Ηλίας Βρεττός προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, τα πνεύματα οξύνθηκαν και ο τραγουδιστής δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο από θαμώνα, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο νυχτερινό κέντρο.

