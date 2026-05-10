Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αναφέρονται νέες πολεμικές επιχειρήσεις και πλήγματα παρά τη συμφωνία για τριήμερη παύση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων, το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν σχεδόν 150 συγκρούσεις στο πεδίο της μάχης, ενώ σημειώθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε διάφορες περιφέρειες της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την έναρξη της εκεχειρίας από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης, την ώρα που οι ευρύτερες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις παραμένουν σε τέλμα.

Οι τοπικές αρχές στις περιφέρειες της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Χερσώνας ανέφεραν θύματα και τραυματισμούς αμάχων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και παιδιά, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πληγμάτων. Παράλληλα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία επιβεβαίωσε την κατάρριψη 27 drones μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο αριθμός των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μειωμένος σε σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα.

Παρά την ένταση και τις αναφορές για 147 συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, η ουκρανική ηγεσία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχολιασμό σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει επίσης την προβλεπόμενη ανταλλαγή συνολικά 2.000 αιχμαλώτων πολέμου και από τις δύο πλευρές.