Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές του Πειραιά στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μετά από περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης που σημειώθηκε κατά τον ανεφοδιασμό κρουαζιερόπλοιου σημαίας Βερμούδων.

Πιο συγκεκριμένα το επεισόδιο έλαβε χώρα στην περιοχή Ξαβερίου, στην πύλη Ε11 του λιμανιού, όταν υπό συνθήκες που διερευνώνται ο σωλήνας τροφοδοσίας καυσίμου υπέστη ρήξη. Η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή καυσίμων και τη δημιουργία ρύπανσης έκτασης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ του πλοίου και της προβλήτας, κινητοποιώντας άμεσα τον μηχανισμό προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου οχήματος και ο πρώτος μηχανικός του πλοίου, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος ενεργοποιήθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής και ξεκίνησαν εργασίες απορρύπανσης με τη χρήση ειδικών απορροφητικών υλικών από το πλήρωμα του πλοίου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ο ΟΛΠ Α.Ε. και ιδιωτική εταιρεία αντιρρύπανσης, η οποία συνέδραμε με εξειδικευμένα σκάφη μαζί με αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Για την αποτροπή επέκτασης της κηλίδας τοποθετήθηκε προληπτικά πλωτό φράγμα περιμετρικά του κρουαζιερόπλοιου.

Οι προσπάθειες καθαρισμού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ενώ παράλληλα με την ποινική διαδικασία έχει εκκινηθεί και η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων προς τους υπευθύνους.