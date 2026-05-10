Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής, 10 Μαΐου, στη λεωφόρο Θησέως 344, στην Καλλιθέα, όταν κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς εντός καταστήματος και ενημέρωσαν την αστυνομία.

Από τα πυρά τραυματίστηκε μια 43χρονη γυναίκα στον λαιμό, που όμως μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί διακομιδή της από ασθενοφόρο.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, εντοπίζοντας το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια μέθης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 58χρονος δράστης, ελληνικής καταγωγής, άνοιξε πυρ με όπλο τύπου ούζι, αφότου διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού και τη σύζυγό του, την οποία και τραυμάτισε.