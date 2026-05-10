Η ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας παρουσίασε εξαιρετική δυναμική κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά μέσα από την κατακόρυφη άνοδο των βασικών της δεικτών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής στις 9 Μαΐου, η χώρα διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της σε παγκόσμιο επίπεδο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στην παραγωγή, τις νέες παραγγελίες και το σύνολο των εκκρεμών συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ναυπηγική παραγωγή ανήλθε σε 15,68 εκατομμύρια τόνους νεκρού βάρους (DWT), καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 46% και καλύπτοντας το 57,3% της διεθνούς παραγωγής για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου.

Η εντυπωσιακότερη άνοδος σημειώθηκε στις νέες παραγγελίες, οι οποίες άγγιξαν τα 59,53 εκατομμύρια τόνους DWT, παρουσιάζοντας μια θεαματική ετήσια αύξηση που ξεπέρασε το 195%.

Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 84,9% του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς, υπογραμμίζοντας την ισχυρή προτίμηση των διεθνών ναυτιλιακών κύκλων προς τα κινεζικά ναυπηγεία.

Παράλληλα, οι συνολικές εντολές δέσμευσης του κλάδου έφτασαν τα 322,3 εκατομμύρια τόνους DWT στα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας άνοδο 43,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με το ποσοστό αυτό να αντιπροσωπεύει το 69,8% της παγκόσμιας δραστηριότητας, η Κίνα εδραιώνει περαιτέρω την κυριαρχία της στον τομέα, αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξη και την τεχνολογική υπεροχή της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας.