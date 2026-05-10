Γάμο και βάφτιση μαζί γιόρτασαν ο Μάρκος Πάχος και η γνωστή ενδυματολόγος Νταϊάνα Πρίφτη στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα πρόσωπα.

Σε μια μέρα γεμάτη χαρές, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και στη συνέχεια βάφτισε την κόρη του. Τον ρόλο των κουμπάρων ανέλαβαν ο Πάνος Βλάχος και ο Γιώργος Λέντζας, οι οποίοι συνδέονται με τον Μάρκο Πάχο με στενούς δεσμούς φιλίας εδώ και χρόνια.

Η κόρη του ζευγαριού πήρε το όνομα Ελένη με νονούς τον Πάνο Βλάχο και τη Δανάη Παππά, με την ηθοποιό να διατηρεί επίσης στενή φιλία με τη Νταϊάνα Πρίφτη.

Η διπλή τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να μοιράζονται στιγμιότυπα από τη σημαντική αυτή ημέρα στα social media.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της νύφης -όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί- η Δανάη Παππά δεν κατάφερε να κρατήσει τη συγκίνησή της και δάκρυσε.

govastiletto.gr – Η αφιέρωση της Δέσποινας Βανδή στη Δανάη Παππά on stage στα βραβεία Beauty Stars