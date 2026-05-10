Η Αθήνα το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου κινήθηκε στους ρυθμούς των Metallica και το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα σημείο συνάντησης για χιλιάδες fans που περίμεναν αυτή τη βραδιά εδώ και χρόνια.

Από νωρίς το απόγευμα, το ΟΑΚΑ άρχισε να γεμίζει ασφυκτικά, με θαυμαστές του θρυλικού συγκροτήματος να καταφθάνουν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, προκειμένου να ζήσουν από κοντά μία από τις μεγαλύτερες rock συναυλίες των τελευταίων ετών. Με μπλουζάκια από παλιές περιοδείες των Metallica, δερμάτινα jackets, σημαίες και ατελείωτο ενθουσιασμό, μικροί και μεγάλοι δημιούργησαν από νωρίς εκρηκτική ατμόσφαιρα έξω από το στάδιο.

Το ΟΑΚΑ πήρε «φωτιά» με τους Metallica να επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η χθεσινή συναυλία ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς και ανάμεσα στους θαυμαστές τους συγκροτήματος που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να τους απολαύσουν ήταν και αρκετοί επώνυμοι.

Ποιοι επώνυμοι παρακολούθησαν τη συναυλία των Metallica

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν το παρών στη συναυλία έδωσαν ο Λάκης Γαβαλάς, ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, η Φαίη Σκορδά, ο Νίκος Συρίγος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι τραγουδιστές Γιάννης Βαρδής και Άκης Δείξιμος, η Άλκηστις Πρίνου, ο Ζήσης Μπουκουβάλας και οι ηθοποιοί Ορέστης Χαλκιάς και Μιχάλης Σαράντης, οι οποίοι βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο για να απολαύσουν από κοντά τη συναυλία.

Επίσης η Τζίνα Αλιμόνου, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Το εμβληματικό συγκρότημα ανέβηκε στη σκηνή των 360 μοιρών με το «The Ecstasy of Gold», του Ένιο Μορικόνε, ενώ ξεκίνησε με το εμβληματικό «Creeping Death».

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε το ελληνικό κοινό στους Metallica. Ο James Hetfield δήλωσε συγκινημένος από την παρουσία του συγκροτήματος στην Αθήνα και αναφέρθηκε με θαυμασμό στον ελληνικό πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, ο frontman των Metallica, James Hetfield, απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ», ενώ λίγο αργότερα φώναξε από τη σκηνή: «Καλησπέρα Αθήνα, είστε τέλειοι».

