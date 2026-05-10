Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησε για τις «απειλές» και την «ασφάλεια» στη Μέση Ανατολή με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι, κατά τη διάρκεια συνάντησης των δύο ανδρών, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δυο άνδρες αναφέρθηκαν στην «αμερικανική υποστήριξη στην άμυνα του Κατάρ και τη σημασία του στενού συντονισμού για την αποτροπή των απειλών και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή», σημειώνει λακωνική ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αμερικανική διπλωματία, χωρίς ονομαστική αναφορά στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Θάνι, που είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών του μικρού εμιράτου του Κόλπου, συναντήθηκε προχθές Παρασκευή στην Ουάσινγκτον με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Το Κατάρ διαδραμάτισε σε αρκετές περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν ρόλο ενδιάμεσου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ειδικά στην περίπτωση του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς, όταν διαπραγματεύτηκε την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το εμιράτο, ιστορικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον, έγινε επανειλημμένα στόχος ιρανικών πληγμάτων.