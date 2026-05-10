Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, ότι η αεράμυνα της χώρας τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα τα ξημερώματα, εντοπίζοντας και αναχαιτίζοντας αριθμό εχθρικών drones, που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη παραβίαση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μετά την έναρξη της εκεχειρίας στον πόλεμο του Ιράν, τον περασμένο Απρίλιο.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η ένταση στον Κόλπο φαίνεται να αναζωπυρώνεται. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν επίθεση από δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και τρία drones. Η αεράμυνα των ΗΑΕ ενεπλάκη με τους στόχους, ωστόσο από το επεισόδιο τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Κουβέιτ στοχοποιείται. Κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύρραξης, η χώρα είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα ιρανικούς πυραύλους και drones. Μάλιστα, στις 8 Απριλίου, ένα μαζικό κύμα ιρανικών drones είχε επιχειρήσει να πλήξει στρατηγικής σημασίας υποδομές της χώρας.

Παρά την ισχύουσα εκεχειρία, οι Αρχές του Κουβέιτ παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επαγρύπνησης. Η σημερινή αναχαίτιση υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας και την ανάγκη για συνεχή επιτήρηση του εναέριου χώρου απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από την επιχείρηση των ξημερωμάτων.