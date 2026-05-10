Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού του 70χρονου Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», το οποίο «επλήγη» από το ξέσπασμα του χανταϊού. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο επαναπατρισμός του προγραμματίζεται για σήμερα (10/5), ακολουθώντας ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.

Η μεταφορά του Έλληνα επιβάτη θα γίνει σε δύο φάσεις. Αρχικά θα μεταβεί με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Eindhoven, στην Ολλανδία. Από εκεί, θα τον παραλάβει ελληνικό στρατιωτικό αεροσκάφος, τύπου C130, με προορισμό το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Με την άφιξή του στην Ελλάδα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα τον μεταφέρει άμεσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί, θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Αν και ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Κατά τη διάρκεια της πτήσης θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, κ. Θεόδωρο Βασιλακόπουλο και έναν γιατρό και διασώστη-νοσηλευτή του ΕΚΑΒ.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Ενημέρωση για τον επαναπατρισμό του Έλληνα πολίτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου

Σύμφωνα με το SkyNews, η διαδικασία εκκένωσης του πλοίου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Η πτήση για τη Μαδρίτη έχει ήδη αναχωρήσει, ενώ ακολουθούν αεροσκάφη για: Γαλλία, Καναδά, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ιρλανδία και ΗΠΑ.

Μετά την απομάκρυνση των επιβατών, η διαχειρίστρια εταιρεία ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα για το κρουαζιερόπλοιο. Το πλοίο θα εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προμήθειες στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης και στη συνέχεια θα αποπλεύσει για το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.

Το ταξίδι προς το ολλανδικό λιμάνι θα διαρκέσει περίπου πέντε ημέρες, με μόνο τα εναπομείναντα μέλη του πληρώματος να βρίσκονται πάνω στο σκάφος.