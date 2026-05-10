Σε προσαγωγές μελών του Ρουβίκωνα για παρέμβαση σε κατάστημα εστίασης, προχώρησε σήμερα το μεσημέρι η Ελληνική Αστυνομία, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 13 άτομα μετέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής (10/5), γύρω στις 15:00, σε κατάστημα εστίασης στην Θέρμη, στην πλατεία Παραμάνας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, ζήτησαν από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε προσαγωγές των ατόμων. Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για έλεγχο και ταυτοποίηση στοιχείων.

Πληροφορίες στην «Ζούγκλα» αναφέρουν ότι πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες, που τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία για το συμβάν.

Πηγή: thestival.gr