Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, με το μνημείο να αποκαλύπτει πλέον σταδιακά το πραγματικό του μέγεθος και τη μοναδική αρχιτεκτονική του φυσιογνωμία. Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσιάστηκε η σημαντική πρόοδος των έργων, τα οποία αναδεικνύουν για πρώτη φορά, το σύνολο του εντυπωσιακού περιβόλου του Τύμβου, συνολικής περιμέτρου 497 μέτρων.

Η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας του λόφου, αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, αποκαλύπτει τη μνημειακή κλίμακα του ταφικού συγκροτήματος, που εκτείνεται σε περισσότερα από 20 στρέμματα. Παράλληλα, προχωρά η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου, μήκους 105 μέτρων, με αξιοποίηση αυθεντικών μαρμάρινων μελών και περιορισμένες συμπληρώσεις από τεχνητό λίθο.

Σημαντικές εργασίες εξελίσσονται και στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στερέωσης και αποκατάστασης του ταφικού θαλάμου, αφαιρέθηκαν οι παλαιότερες μεταλλικές υποστηρίξεις, επιτρέποντας πλέον την πλήρη ορατότητα του εσωτερικού χώρου. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να τοποθετηθεί η μνημειώδης δίφυλλη μαρμάρινη θύρα, καθώς και τα φτερά και η κεφαλή της Σφίγγας, στοιχεία που θα επαναφέρουν την αρχική εικόνα του μνημείου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάδειξη των διαφορετικών ιστορικών φάσεων του Τύμβου. Στον περιμετρικό δρόμο διακρίνονται ίχνη μεταγενέστερων επεμβάσεων, όπως το σημείο στάσης ρωμαϊκού γερανού που χρησιμοποιήθηκε για την αποξήλωση μαρμάρων του περιβόλου, αλλά και οι ράμπες μεταφοράς υλικών από την κορυφή του τύμβου.

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Πολιτισμού χαρακτήρισε τον Τύμβο Καστά «μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο», σημειώνοντας ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο που έχει αποκαλυφθεί έως σήμερα στη Μακεδονία, με διάμετρο που υπερβαίνει τα 140 μέτρα. Τόνισε ακόμη ότι τα έως τώρα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν τη χρονολόγηση του μνημείου στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ., συνδέοντάς το άμεσα με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε πως κάθε επέμβαση πραγματοποιείται με απόλυτη τεκμηρίωση και επιστημονική μεθοδικότητα, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το «Δημόκριτος», ενώ αποκάλυψε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προωθούνται οι διαδικασίες δημιουργίας οργανωμένου μουσειακού χώρου και υποδομών επισκεψιμότητας, με στόχο την ασφαλή απόδοση του μνημείου στο κοινό, στις αρχές του 2028.

Κατά την επίσκεψή της στην περιοχή, η Υπουργός πραγματοποίησε επίσης αυτοψία στη μοναδική σωζόμενη ξύλινη αρχαία γέφυρα της Αμφίπολης, του 5ου αιώνα π.Χ., όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες προστασίας και συντήρησης, καθώς και στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκαν σημαντικά έργα αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιστορικού μοναστηριακού συγκροτήματος του 12ου αιώνα.