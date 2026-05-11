Η Μαριάννα Μεσσαλά ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου «Από Κοινού» την Παρασκευή 15 Μαΐου στις 21:30, με μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα στον εργατικό αγώνα. Με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από την ιστορική απεργία του Σικάγο το 1886, η καλλιτέχνις ερμηνεύει τραγούδια που έγιναν η φωνή των εργατών σε όλο τον κόσμο, τιμώντας τη διαχρονική διεκδίκηση για το οκτάωρο και την κοινωνική δικαιοσύνη.

«Mayday» , «Πρωτομαγιά», «Festa Del Lavoro», «Dia Del Travajo», «Tag Der Arbeit», «Emek Ve Dayanişma Günü» όλα δηλώνουν το ίδιο πράγμα για τους λαούς, την επέτειο 140 χρόνων από την πρώτη απεργία της εργατικής τάξης που έγινε στο Σικάγο το 1886 για το 8ωρο.

Μια συναυλία με εργατικά τραγούδια του αγώνα από τους κλασικούς Έλληνες συνθέτες στους σύγχρονους τραγουδοποιούς ,ελληνικά και ξένα ροκ τραγούδια, μουσική δωματίου, καθώς και διασκευασμένα συμφωνικά έργα.

Η επιλογή του τίτλου της συναυλίας «Mayday» φιλοδοξεί να αναδείξει την αμφίσημη έννοιά του όρου«Mayday», που αφενός παραπέμπει στην Πρωτομαγιά, ημέρα έμπνευσης από τους εργατικούς αγώνες, και αφετέρου στο διεθνές σήμα κινδύνου ,ως καλλιτεχνική αναφορά στην σύγχρονη παγκόσμια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από συνεχείς πολεμικές συγκρούσεις και κοινωνική αστάθεια.

Σε μια εποχή πολέμων και σύνθλιψης της παγκόσμιας εργατικής τάξης η τέχνη δεν μπορεί να σιωπά, οφείλει να θυμίζει, να ενώνει και να αντιστέκεται.

Η καλλιτέχνιδα Μαριάννα Μεσσαλά, γεννημένη στην Πάτρα, με σπουδές στο κλασικό τραγούδι και το θέατρο έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες σε γνωστά θέατρα και μουσικές σκηνές ως σοπράνο και ηθοποιός. Κάθε της παρουσίαση πάντα πηγάζει από μια πτυχή του εαυτό του της που εκφράζεται με πάθος πάνω στη σκηνή.

«Μια performance- κάλεσμα, μια φωνή όλων που ζητά να ακουστεί»

Τη συνοδεύουν επί σκηνής :

Φώτης Κουτρουμπάνος – πλήκτρα

Παναγιώτης Κυριαζής – κρουστά

Θανάσης Μελάς – μπάσο

Χρήστος Τσαρούχης – κιθάρα

Επιμέλεια αφίσας : Kώστας Νενεδάκης

Ημερομηνία και ώρα : Παρασκευή 15/5 στις 21:30

Είσοδος: 10€

προπώληση: https://cometogether.live/event/5505/mayday

Από Κοινού Θέατρο

Ευπατριδών 4, Γκάζι