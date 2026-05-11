Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το Skroutz,η δημοφιλής πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών, αλλάζει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Blackstone, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως, ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση των ηνίων της πλατφόρμας, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη CVC Capital Partners. Το τίμημα της συναλλαγής εκτιμάται ότι φτάνει τα 635 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του δανεισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, οι ιδρυτές της Skroutz θα διαθέσουν μέρος του μετοχικού τους μεριδίου στο πλαίσιο της συναλλαγής, ωστόσο θα παραμείνουν ενεργοί και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας. Ο Γιώργος Χατζηγεωργίου παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO). Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε τα εξής: «Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για τη Skroutz. Από το ξεκίνημά της το 2005, η εταιρεία έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία μετασχηματισμού και ανάπτυξης. Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στη CVC για την πολύτιμη υποστήριξή της τα τελευταία έξι χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Skroutz εξελίχθηκε με επιτυχία σε ένα ολοκληρωμένο marketplace, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση.

Είμαστε εξίσου ικανοποιημένοι για τη συνεργασία μας με την Blackstone, της οποίας η ισχυρή επενδυτική εμπειρία σε ηλεκτρονικά marketplaces και ψηφιακές πλατφόρμες την καθιστά εξαιρετικό συνεργάτη στη μελλοντική μας πορεία. Χτίζοντας στη βάση που έχουμε δημιουργήσει, η Blackstone θα συμβάλει στην επιτάχυνση του επόμενου σταδίου καινοτομίας και ανάπτυξής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνιδρυτές, ολόκληρη την ομάδα της Skroutz, καθώς και τους συνεργάτες μας και τους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν».

Το χρονικό της εξαγοράς

Η CVC είχε εισέλθει στο Skroutz το 2020, αποκτώντας μειοψηφικό πακέτο που αργότερα ενισχύθηκε, οδηγώντας την εταιρεία σε μια περίοδο εντυπωσιακής ανάπτυξης. Σήμερα, η Skroutz θεωρείται «δύναμη» στο ελληνικό e-commerce, διαθέτοντας:

Περισσότερα από 26 εκατομμύρια προϊόντα

Συνεργασία με περίπου 9.000 εμπόρους

Πάνω από 2,5 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μηνιαίως

Η επόμενη μέρα με την Blackstone

Η είσοδος της Blackstone σηματοδοτεί μια νέα εποχή εξωστρέφειας για το ελληνικό marketplace. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο επενδυτικός κολοσσός στοχεύει στην περαιτέρω τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας, την επέκταση των υπηρεσιών “Last Mile” (Skroutz Last Mile) και ενδεχομένως την ισχυρότερη παρουσία του brand σε διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ενίσχυση των υποδομών logistics και των Skroutz Points, τα οποία έχουν ήδη αλλάξει τις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, προσφέροντας ευελιξία στις παραλαβές.

Η σημασία για την ελληνική αγορά

Η Skroutz, που ξεκίνησε ως μια απλή μηχανή αναζήτησης τιμών, εξελίσσεται πλέον σε έναν περιφερειακό παίκτη με την υποστήριξη ενός παγκόσμιου οικονομικού γίγαντα.