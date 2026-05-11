Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Ο άνδρας, ο οποίος σκόρπισε τον πανικό τα ξημερώματα της Κυριακής (10/05) σε μπαρ στην Καλλιθέα, πέρασε σήμερα, Δευτέρα, το «κατώφλι» της Ευελπίδων.

Υπενθυμίζουμε πως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν πυροβολισμούς μέσα από ένα μαγαζί και αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία. Ο 58χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τον ιδιοκτήτη του μπαρ και τη σύζυγό του. Ο δράστης έχασε τον έλεγχο, πυροβολώντας και πετυχαίνοντας τη 43χρονη.

Από τα πυρά, λοιπόν, τραυματίστηκε η 43χρονη γυναίκα του ιδιοκτήτη στον λαιμό, που όμως μετέβη μόνη της στο νοσοκομείο, χωρίς να αναφερθεί διακομιδή της από ασθενοφόρο.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο, εντοπίζοντας το όπλο (ούζι) που χρησιμοποιήθηκε, ενώ προχώρησαν και στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος ήταν υπό την επήρεια μέθης.