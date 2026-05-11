Στο πλαίσιο δράσεων της Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης πατινιών χωρίς τη χρήση προστατευτικού κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 7 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (11/05), ειδική εξόρμηση αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 340 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου του Νομού Αττικής, όπου βεβαιώθηκαν 206 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και 8 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης από οδηγούς πατινιών.

Δείτε εικόνες:

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της αστυνομίας:

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.