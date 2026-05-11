Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Tην Κυριακή 10 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Alpe Adria της σεζόν 2026, στην πίστα Grobnik (Ριέκα) της Κροατίας. Στη γραμμή εκκίνησης του Πρωταθλήματος πλέον αγωνίζεται και η 16χρονη Ελληνίδα αναβάτρια Τόνια Κορρέ (#27) στη μεικτή κατηγορία Sportbike και Yamaha R7 CUP με την ομάδα Pascota Racing.

Η Τόνια Κορρέ είναι Βαλκανιονίκης CFΜoto 300 Γυναικών 2025 και φέτος κάνει το επόμενο της βήμα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Alpe Adria με απώτερο σκοπό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών.

Sprint Αγώνας

Το πρωί η πιλότος μας αγωνίστηκε πρώτη φορά σε αγώνα Sprint, ο οποίος αποτελείται από έξι γύρους. Όπως και στον πρώτο αγώνα, έκανε μια καταπληκτική εκκίνηση προσπερνώντας τρεις συναθλητές της.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων και αυτό την εμπόδισε στο να μειώσει και άλλο το προσωπικό της χρόνο και να πλησιάσει την επόμενη θέση, συνεχίζοντας όμως να βρίσκεται στους χρόνους που είχε σημειώσει χθες παρά το τεχνικό πρόβλημα.

Δήλωση της Τόνιας Κορρέ μετά τον Sprint Αγώνα:

“Ξεκινήσαμε τον αγώνα για ακόμη μια φορά με μια πολύ καλή εκκίνηση. Πέρασα για λίγο στην τρίτη θέση των R7. Παρ ’όλα αυτά όταν προσπάθησα να κατεβάσω το χρόνο μου και συγκεκριμένα σε κομμάτια με δυνατά φρένα, το κιβώτιο ταχυτήτων δεν υπάκουε. Προσπάθησα να φρενάρω αργότερα αλλά λόγω του προβλήματος με το κιβώτιο χάσαμε λίγο χρόνο σε δύο από τους γύρους.

Αυτοί οι δύο γύροι ήταν πολύ σημαντικοί επειδή ο αγώνας ήταν μικρός. Ήδη η ομάδα δουλεύει για να λυθεί το πρόβλημα αυτό μέχρι τον επόμενο αγώνα».

Δεύτερος αγώνας στο τρίτο σκαλί του βάθρου

Η τελευταία μέρα ολοκληρώθηκε με τον δεύτερο αγώνα έντεκα γύρων στο Grobnik, με την αναβάτρια μας να ανεβαίνει στην τρίτη θέση βάθρου για την κατηγορία R7 CUP και να συμπληρώνει προσωπικό ρεκόρ.

Το πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων, που αντιμετώπιζε στον Αγώνα Sprint, είχε διορθωθεί από την ομάδα. Η Κορρέ έχοντας αφομοιώσει πλέον την πίστα, μπορούσε να έχει ανταγωνιστικούς χρόνους.

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν για άλλη μια φορά επιτυχής, προσπερνώντας τρεις μοτοσυκλέτες. Στον δεύτερο μόλις γύρο, είχε ήδη κάνει καλύτερο χρόνο από όλες τις προηγούμενες μέρες κατά ένα δευτερόλεπτο, κρατώντας την τρίτη θέση των R7 μέχρι τον τρίτο γύρο.

Υπήρχαν κόντρες μεταξύ της Κορρέ και του ανταγωνιστή της στο R7 CUP. Αντάλλαξαν προσπεράσεις στις οποίες επικράτησε η Κορρέ, συνεχίζοντας να μειώνει σταδιακά τον χρόνο της μέχρι τον πέμπτο γύρο όπου τον κατέβασε συνολικά δύο ολόκληρα δευτερόλεπτα από τον χθεσινό αγώνα! Μέχρι τον τελευταίο γύρο συνέχιζε να πιέζει, κατακτώντας έτσι την τρίτη θέση για την κατηγορία R7 και την ένατη για τη μεικτή Sportbike.

Η ανασκόπηση του τριημέρου για την 16χρονη αναβάτρια μας, ήταν ότι κατάφερε όσα είχε βάλει στόχο για το πρώτο αγωνιστικό τριήμερο του Πρωταθλήματος. Ανεξάρτητα από τις/ τους αντιπάλους της, να είναι καλύτερη από το προηγούμενο session και να μάθει τη μοτοσυκλέτα της για τους επόμενους αγώνες της σεζόν. Μάλιστα το οδηγικό τη στυλ εντυπωσιάζει και δείχνει ότι σύντομα θα έχει την εξέλιξη που έχει βάλει ως στόχο.

Το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο Alpe Adria είναι στις 12-14/06 στο Pannonia Ring της Ουγγαρίας, όπου θα αγωνιστεί η Τόνια Κορρέ στις κατηγορίες Sportbike, Yamaha R7 CUP και ως έκτακτη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, το οποίο συμπίπτει με το Πρωτάθλημα Alpe Adria.

Δήλωση της Τόνιας Κορρέ μετά τον δεύτερο αγώνα:

«Ο Αγώνας της Κυριακής ξεκίνησε με μια από τις καλύτερες εκκινήσεις που έχω κάνει ποτέ. Κατάφερα να περάσω στην τρίτη θέση για το R7 CUP και να την κρατήσω για αρκετούς γύρους ακόμη. Υπήρχε μάχη με αναβάτη (της τέταρτης θέσης) παρ’ όλα αυτά κατάφερα να σπάσω το ρεκόρ μου εν ώρα μάχης και να τερματίσω τρίτη στο R7 CUP.

Είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα καθώς ο στόχος για τον πρώτο αγώνα ήταν να μάθω τη νέα μοτοσυκλέτα σε μια ξένη κιόλας πίστα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου και την οικογένεια μου!»

Την προσπάθεια της Τόνιας Κορρέ υποστηρίζουν οι:

Αθλητικό Σωματείου Δίτροχων Νάξου (Two Wheels Only)

Motomarket

Yamaha Spiliotis

Motodynamics Group

WheelCity

Assetto