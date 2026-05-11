Στην άμεση ανάκληση παρτίδας αρτοσκευάσματος προχωρά ο ΕΦΕΤ, καθώς μετά από ελέγχους διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη δηλωμένου αλλεργιογόνου.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, υλοποιώντας το πρόγραμμα ελέγχου για την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών, διενήργησε δειγματοληψία στο εξής προϊόν: «Κουλούρια», με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 28/12/26, με αριθμό παρτίδας Lot 1107626, συσκευασίας καθαρού βάρους 300 γρ. το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την EYΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΟΣ Ε.Π.Ε. που εδρεύει στη ΒΙΟΠΑ Μαρκόπουλου.

Κατά την εξέταση του δείγματος από τα Εργαστήρια Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθηνών, ανιχνεύθηκε η παρουσία φουντουκιού. Η συγκεκριμένη ουσία είναι αλλεργιογόνος και δεν αναγραφόταν στην ετικέτα του προϊόντος, ως όφειλε.

Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη δρομολογήσει την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά και οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Καλούνται οι καταναλωτές που παρουσιάζουν αλλεργία στα φουντούκια και έχουν ήδη αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν, να μην το καταναλώσουν.