Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό των τριών δραστών που λήστεψαν υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα. Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 10 το πρωί, όταν ένας καλοντυμένος άνδρας μπήκε στον χώρο και απείλησε τους υπαλλήλους με πιστόλι, ενώ ένας συνεργός του κρατώντας όπλο ούζι κατέβηκε στο χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με το lamia report, οι δράστες, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ψυχραιμία, ζήτησαν τη συνεργασία του προσωπικού προκειμένου να μην υπάρξουν τραυματισμοί.

Παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε άμεσα, κατάφεραν να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που ενδέχεται να φτάνει τις 200.000 ευρώ. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

Αφού οι δράστες πήραν μαζί τους χρηματικά ποσά, κινήθηκαν πεζοί μέχρι την πλατεία όπου τους περίμενε ο τρίτος συνεργός τους στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το lamianow επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο μάρκας Peugeot ασημί χρώματος και διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού, μέσω Αμφίκλειας.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις από τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία να κλείνουν τις εξόδους διαφυγής. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά και το βιντεοληπτικό υλικό μέσα και έξω από τη τράπεζα ώστε να βρουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν πριν και μετά τη ληστεία.

