Μικρής έκτασης πυρκαγιά ξέσπασε σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, τα ξημερώματα της Δευτέρας, το οποίο πραγματοποιούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη, μετά την προσγείωσή του στο Κατμαντού, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. To αεροδρόμιο έκλεισε για περίπου μία ώρα, μέχρι να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο.

Οι 277 επιβάτες και τα 11 μέλη του πληρώματος του Airbus A333, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ, δήλωσε στο Reuters ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω δεξί ελαστικό του αεροσκάφους μετά την προσγείωση.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.