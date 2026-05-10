Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Κυριακή την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηριζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

«Διάβασα την απάντηση των λεγόμενων ‘αντιπροσώπων’ του Ιράν. Δεν μου αρέσει – ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social χωρίς να κάνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες.

Λίγο νωρίτερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει επικαλούμενο πληροφορημένη πηγή ότι η ιρανική πρόταση, η οποία εστάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών, υπογραμμίζει την ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος σε όλα τα μέτωπα και να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη.

Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, πρόσθεσε το Tasnim.

Η πηγή δήλωσε επίσης, σύμφωνα με το Tasnim, ότι τα ιρανικά αιτήματα περιλαμβάνουν «τη διαχείριση από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ, εφόσον αναληφθουν ορισμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ». Η πηγή δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι δεσμεύσεις.