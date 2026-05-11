Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις επιχειρούν να φωτίσουν κάθε πτυχή γύρω από την προέλευση, την κατασκευή και τον τρόπο χειρισμού του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με τις έρευνες να κινούνται πλέον σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Παρότι το μη επανδρωμένο σκάφος παραπέμπει ξεκάθαρα σε ουκρανικής τεχνολογίας κατασκευή, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται «διπλής χρήσης», κάτι που σημαίνει ότι πολλά από τα επιμέρους εξαρτήματα μπορούν να αποκτηθούν ακόμη και μέσω της εμπορικής αγοράς. Το στοιχείο αυτό δυσκολεύει την άμεση ταυτοποίηση της ακριβούς προέλευσής του.

Την ίδια στιγμή, κρίσιμο ρόλο στις έρευνες παίζει ο δορυφορικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε για την πλοήγησή του. Η τεχνολογία είναι διαθέσιμη και σε πολιτικές εφαρμογές, ωστόσο εκτιμάται πως μπορεί να αποτελέσει και το «κλειδί» για την αποκάλυψη της ταυτότητας του χειριστή. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο το δορυφορικό κάτοπτρο όσο και το router μέσω των οποίων επικοινωνούσε το drone με τον χειριστή του φέρουν μοναδικούς σειριακούς αριθμούς, οι οποίοι έχουν ήδη καταγραφεί από τις ελληνικές Αρχές.

Μέσω αυτών των αριθμών, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν στοιχεία για το ιστορικό χρήσης και διακίνησης των συσκευών, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή του drone και να φτάσουν τελικά στον άνθρωπο ή το δίκτυο που το χειριζόταν, καθώς οι συγκεκριμένοι κωδικοί επιτρέπουν πλήρη ταυτοποίηση.

Δένδιας: «Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει»

Αναφερόμενος στην υπόθεση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε πως «ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν αποκτήσει σαφέστερη εικόνα για το εύρημα.

Το θαλάσσιο drone έχει ήδη μεταφερθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Αθήνα, αφού προηγουμένως εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά που έφερε. Από την πρώτη στιγμή, στρατιωτικές πηγές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως ιδιαίτερα σοβαρό, επισημαίνοντας ότι τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα σκάφη διαθέτουν αποθηκευμένες στη μνήμη τους προκαθορισμένες θέσεις απόκρυψης. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σε περίπτωση απώλειας της δορυφορικής σύνδεσης, μπορούν να παραμένουν κρυμμένα σε επιλεγμένα σημεία, διατηρώντας επιχειρησιακή ετοιμότητα και μεταφέροντας σημαντικές ποσότητες εκρηκτικών.

Γκίκας: Δεν αποκλείεται αυστηροποίηση των μέτρων ασφαλείας

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή» μιλώντας στο Ertnews.

Όπως ανέφερε, «οι ελληνικές αρχές από την πρώτη στιγμή έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα αυτό», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη χώρα κατασκευής του drone, τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα αλλά και την αποστολή που ενδεχομένως εκτελούσε.

Αναφερόμενος στα πιθανά σενάρια, ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι το επικρατέστερο συνδέεται με τη δραστηριότητα του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου» στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, ουκρανικές δυνάμεις ενδέχεται να έχουν μεταφέρει παρόμοια drones με εκρηκτικά, με στόχο πιθανές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών πλοίων.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης των μέτρων ασφαλείας, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα από την έρευνα. «Αν διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για κάτι που μπορεί να επαναληφθεί, τότε θα αλλάξουν τα μέτρα ασφαλείας και θα αυξηθούν τα επίπεδα επιτήρησης», υπογράμμισε.