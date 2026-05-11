Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα με μια διαφορετική φιλοσοφία απ’ αυτή που είχαμε ζήσει τα τελευταία πολλά χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο από τις περίφημες εκλογές της ΕΠΟ στην Αλεξανδρούπολη στις 16 Νοεμβρίου 1997. Τότε άλλαξε η συνταγή, όμως και πριν το αποτέλεσμα ήταν ίδιο, με διαφορετικά υλικά.

Σχεδόν 30 χρόνια μετά από εκείνες τις εκλογές, που άλλαξαν τη διοίκηση της ΕΠΟ, ο ρόλος των Ενώσεων υποβαθμίστηκε. Δεν υπάρχει πλέον ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Θωμά, του Βασίλη, του Γιαννάκη και του Γιάννη που σε εξωθεσμικές, αλλά και σε θεσμικές θέσεις, είχαν μεγάλο μερίδιο σε τίτλους.

Το σύστημα γκρεμίστηκε από έναν παράγοντα που μπήκε στο ποδόσφαιρο με νέα φιλοσοφία κι ένα μεγάλο ρίσκο. Ο Μάριος Ηλιόπουλος σχεδόν κυνηγήθηκε την πρώτη χρονιά από τους οπαδούς της ΑΕΚ που έβλεπαν πως η ομάδα τους δεν μπορούσε να ορθοποδήσει. Η απώλεια του Γιαννάκη που πήρε μεταγραφή, ενίσχυσε την άποψη πως δεν πρόκειται να έρθουν μεγάλες μέρες με τον διάδοχο του Δημήτρη Μελισσανίδη.

