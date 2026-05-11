Στο Αττικό Νοσοκομείο και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα παραμείνει για 45 ημέρες σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, το στρατιωτικό μεταγωγικό C-27 που τον μετέφερε από το Αϊντχόφεν προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Με την άφιξή του, ο επιβάτης παρελήφθη άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Με νεότερη ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, ξεκαθάρισε ότι ο συγκεκριμένος επιβάτης δεν έχει κανένα σύμπτωμα και θα παραμείνει σε καραντίνα για προληπτικούς και μόνο λόγους.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταιού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αττικόν σε καραντίνα. Δεν υφίσταται κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Ευχαριστώ το πλήρωμα του αεροσκάφους, το συνοδευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και τον κ. Βασιλακόπουλο Πρόεδρο του ΕΟΔΥ για την προσφορά τους να πραγματοποιηθεί αυτή η αποστολή.»