Η Πολεμική Αεροπορία γιόρτασε, σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, τα 95 χρόνια της ως ανεξάρτητου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, με ένα εντυπωσιακό airshow που έλαβε χώρα στην παραλία του Φλοίσβου, μπροστά από το Άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Πλήθος κόσμου προσήλθε από νωρίς το απόγευμα για να δει από κοντά το σύνολο των αεροπορικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε εντυπωσιακούς σχηματισμούς αεροσκαφών που γέμισαν τον Αττικό ουρανό.

Αναλυτικότερα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα, αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο είχε να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία ξεκίνησε της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην επίδειξη, το κοινό απόλαυσε πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν – με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom – με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Επιπλέον, το «παρών» στον ουρανό της Αττικής έδωσαν οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος», καθώς και οι Red Arrows, ενώ συμμετείχαν και μαχητικά αεροσκάφη που έλαβαν μέρος στην άσκηση NATO Tiger Meet 26.

Δείτε φωτογραφίες: