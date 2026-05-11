Σε μια εξομολόγηση χωρίς “φίλτρα” προχώρησε η Super Κική, καλεσμένη στο podcast του Φειδία Παναγιώτου. Η δημοφιλής content creator άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για το όνειρό της να γίνει μητέρα μέσω υιοθεσίας, ενώ δεν δίστασε να αγγίξει και τις “σκοτεινές” πτυχές της ζωής της. Με την αφοπλιστική ειλικρίνεια που τη χαρακτηρίζει, αναφέρθηκε στις ταραγμένες σχέσεις με το οικογενειακό της περιβάλλον, εξηγώντας πώς οι εμπειρίες αυτές διαμόρφωσαν τη φιλοσοφία της για το χρήμα και τις ανθρώπινες επαφές.

«Όχι, δεν θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια»

Η ίδια εξήγησε πως δεν ονειρεύεται έναν παραδοσιακό γάμο ή τη δημιουργία οικογένειας με τον συνηθισμένο τρόπο, αποκαλύπτοντας πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο της υιοθεσίας.

«Όχι, δεν θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Θα ήθελα να υιοθετήσω όμως. Ένα μεγάλο, έτοιμο. Είναι πολύ εγωιστικό τώρα να κάνεις παιδιά αφού έχει. Δεν έχει πάρα πολλά που περιμένουν; Το είχα πει στον Κώστα ότι θέλω να υιοθετήσω (σ.σ πρώην σύντροφός της) και μου λέει “εγώ θέλω το δικό μου, για να μου μοιάζει, για να έχουμε το ίδιο DNA”. Αυτά είναι εγωιστικά. Αν μου έρθει η επιθυμία να δώσω -που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά- ξέρω πολύ καλά ποιος χρειάζεται να πάρει τη βοήθεια. Δεν χρειάζεται να βγούμε κι άλλοι, είμαστε ήδη πάρα πολλοί» είπε η Super Κική.

Η σχέση της με τα χρήματα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε και για τη σχέση που έχει με τα χρήματα, αποκαλύπτοντας πως ξοδεύει πολύ μεγάλα ποσά κάθε μήνα. Παραδέχτηκε ότι αρκετές φορές χρησιμοποιούσε τα χρήματα ακόμα και ως μέσο ελέγχου στις διαπροσωπικές της σχέσεις.

«Χαλάω πάνω από 10.000 ευρώ τον μήνα. Είναι 20.000-30.000 ευρώ. Ανάλογα τι θα πάρω. Θα πάρω κάποιον φίλο μου και θα του πω “πάμε στην Ολλανδία τώρα;” ή “πάμε στα Attica να ψωνίσουμε;”. Δηλαδή πάντα θα πάρω κάποιον φίλο μου μαζί, οπότε ο λογαριασμός θα είναι δικός μου στο τέλος. Το κάνω με πάρα πολλή αγάπη και χαρά. Έχει τρελή ικανοποίηση αυτό μέσα μου, έχει και έλεγχο. Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό».

Η σχέση της με τους γονείς της

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα όσα είπε η Super Κική για τη σχέση της με τους γονείς της, με την ίδια να εξομολογείται πως έχει πληγωθεί βαθιά από τη μητέρα της.

«Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μην σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε. Με γ@μ@νε, ειδικά η μάνα μου. Ας πούμε μου ζητάει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με έχει πληγώσει φουλ απ’ όταν μεγάλωσα. Δηλαδή πιο πολύ απ’ όταν ήμουν μικρή. Και όταν έγινα Super Κική με ξεκ@λλιασε. Δεν το έχω πει ποτέ αυτό δημόσια γιατί ντρέπομαι» εξομολογήθηκε.

Η εμπειρία των φυλακών

Η ίδια αναφέρθηκε και στην εμπειρία των φυλακών.

«Στις φυλακές οι γυναίκες κάνουν πράγματα σεξουαλικά (σ.σ μεταξύ τους. Οι άντρες να δεις. Όταν είναι πολλά άτομα είναι με κουρτίνες τα κρεβάτια. Όταν είναι πολλές κλείνουν την κουρτίνα και γίνεται εκεί και πέρα η δουλειά. Στους άντρες έχει και πάρα πολλή κακοποίηση και βιασμό. Είναι και τα ΑΜΕΑ» αποκάλυψε.

