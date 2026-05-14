Η BioNTech, η γερμανική εταιρεία που έγινε παγκοσμίως γνωστή για την ανάπτυξη του πρώτου εμβολίου mRNA κατά της COVID-19, βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή, αντιμετωπίζοντας σοβαρές οικονομικές και διοικητικές προκλήσεις.

Μετά από μια περίοδο πρωτοφανούς οικονομικής ακμής, η εταιρεία με έδρα το Μάιντς καταγράφει πλέον σημαντικές τριμηνιαίες ζημίες, οι οποίες αγγίζουν τα 532 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η Deutsche Welle, η τρέχουσα κατάσταση οδηγεί την BioNTech σε μια επώδυνη διαδικασία αναδιάρθρωσης, η οποία περιλαμβάνει το κλείσιμο μονάδων παραγωγής στη Γερμανία και τη Σιγκαπούρη, καθώς και την περικοπή περίπου 1.860 θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

Η κρίση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη φυσιολογική κάμψη της ζήτησης για εμβόλια κατά του κορωνοϊού, γεγονός που στέρησε από την εταιρεία τα απροσδόκητα κέρδη των προηγούμενων ετών.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η BioNTech καλείται τώρα να διαχειριστεί την υπερβολικά μεγάλη παραγωγική ικανότητα που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την ώρα που το λειτουργικό κόστος στη Γερμανία παραμένει υψηλό λόγω των τιμών ενέργειας και της γραφειοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας που αφορά τον κορωνοϊό στην Pfizer, προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της και να επικεντρωθεί σε νέους τομείς.

Ένα επιπλέον στοιχείο που προκαλεί ανησυχία στις αγορές είναι η ανακοίνωση της αποχώρησης των ιδρυτών της, Ουγκούρ Σαχίν και Οζλέμ Τουρετσί, έως το τέλος του 2026. Οι δύο επιστήμονες, που αποτέλεσαν την «ψυχή» της επιτυχίας του εμβολίου mRNA, σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια νέα βιοτεχνολογική εταιρεία, αφήνοντας κενό στην ηγεσία της BioNTech.

Η είδηση αυτή οδήγησε σε πτώση της μετοχής κατά 18%, καθώς η επενδυτική κοινότητα διερωτάται αν η εταιρεία μπορεί να παραμείνει καινοτόμος χωρίς τους ιδρυτές της. Ταυτόχρονα, η πρόσφατη εξαγορά της ανταγωνίστριας CureVac έναντι 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και τερμάτισε μια μακρά δικαστική διαμάχη για τις πατέντες mRNA, συνοδεύτηκε από το κλείσιμο του ιστορικού εργοστασίου στο Τύμπινγκεν, προκαλώντας αντιδράσεις για την απώλεια εξειδικευμένης τεχνογνωσίας στη Γερμανία.

Παρά τις αντιξοότητες, η BioNTech τώρα παραμένει προσηλωμένη στον αρχικό της στόχο, δηλαδή την καταπολέμηση του καρκίνου. Η εταιρεία στρέφει πλέον όλους τους πόρους της στην ανάπτυξη θεραπειών mRNA για προχωρημένες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού και του πνεύμονα.

Ο Ουγκούρ Σαχίν τόνισε πως η στρατηγική της εταιρείας επικεντρώνεται πλέον στην επιτάχυνση των κλινικών προγραμμάτων, με την ελπίδα ότι η τεχνολογία που έσωσε εκατομμύρια ζωές κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα αποτελέσει το κλειδί για τη δημιουργία νέων, αποτελεσματικών αντικαρκινικών φαρμάκων στο άμεσο μέλλον.