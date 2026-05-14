Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 45 τραυματίστηκαν μετά από μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν το Κίεβο κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Κατά το καθιερωμένο βραδινό του διάγγελμα, ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων στην πρωτεύουσα, σημειώνοντας παράλληλα πως οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα ερείπια μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας που υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς υπάρχουν φόβοι για τον εντοπισμό και άλλων εγκλωβισμένων ή θυμάτων κάτω από τα συντρίμμια.