Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση του θαλάσσιου drone με εκρηκτικά που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα, μετά την επίσημη παρέμβαση της ιδιωτικής εταιρείας UFORCE, η οποία απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια που συνέδεαν το σκάφος με τα γνωστά ουκρανικά drones τύπου Magura τα οποία η ίδια κατασκευάζει.

Η τοποθέτηση της εταιρείας έρχεται να ανατρέψει τις αρχικές εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, οι οποίοι τις πρώτες ώρες μετά τον εντοπισμό του μη επανδρωμένου σκάφους θεωρούσαν πιθανό να πρόκειται για μοντέλο της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Σε δήλωση εκπροσώπου της στην ιστοσελίδα Militarnyi, η UFORCE ξεκαθαρίζει πως το drone που βρέθηκε στο Ιόνιο δεν ανήκει στη σειρά Magura, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία είναι ο αποκλειστικός κατασκευαστής των συγκεκριμένων μη επανδρωμένων συστημάτων επιφανείας.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το σκάφος παρουσιάζει μόνο επιφανειακές ομοιότητες με drones του τύπου αυτού, ωστόσο ο σχεδιασμός, η δομή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα προϊόντα της εταιρείας.

Παράλληλα, η UFORCE διέψευσε και τις αναφορές περί έκδοσης «V3», επισημαίνοντας ότι ουδέποτε έχει κατασκευαστεί τέτοιο μοντέλο.

Την ίδια στιγμή, στρατιωτικοί αναλυτές που παρακολουθούν την υπόθεση επισημαίνουν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου σκάφους, όπως το περιορισμένο μήκος, το χαμηλό προφίλ και η χρήση μηχανής υδροτζέτ, παραπέμπουν και σε πολιτικού τύπου ταχύπλοα ή μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Ιόνιο.

Πρόκειται για μέσα που κινούνται καθημερινά στην περιοχή, από αλιευτικά έως σκάφη αναψυχής, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμεση αναγνώριση και επιτήρησή τους.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι η παρακολούθηση τέτοιων κινήσεων δεν εμπίπτει άμεσα στις κύριες επιχειρησιακές προτεραιότητες των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες διατηρούν το κύριο βάρος της επιτήρησης σε άλλες θαλάσσιες ζώνες και όχι στο Ιόνιο.

Στο μεταξύ, νέα σενάρια για την προέλευση του drone έφερε στο φως δημοσίευμα του POLITICO το απόγευμα της Τρίτης 12/5. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εξετάζονται δύο βασικές εκδοχές σχετικά με την αφετηρία του μη επανδρωμένου σκάφους.

Η πρώτη θέλει το drone να κατέληξε στη θάλασσα ύστερα από πτώση από εμπορικό πλοίο, ενώ η δεύτερη συνδέει την πορεία του με την ουκρανική βάση στη Μισράτα της δυτικής Λιβύης.

Από ουκρανικής πλευράς, πάντως, δεν υπάρχει καμία επίσημη παραδοχή σύνδεσης με το περιστατικό. Εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το drone ανήκε σε Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων μη επανδρωμένων συστημάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, εφόσον ζητηθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το σκάφος βρέθηκε στα ελληνικά ύδατα.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, κυρίως λόγω των κινδύνων που εγείρονται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ενώ οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του drone για να ανακτήσουν δεδομένα πτήσης, η πολιτική ηγεσία κάνει τις επόμενες κινήσεις της στη διεθνή σκηνή. Το ζήτημα τίθεται στα αρμόδια διεθνή φόρουμ, καθώς η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων για παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί μια διεθνώς αυξανόμενη απειλή.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έθεσε το ζήτημα στο συμβούλιο των υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία και του Ουκρανού ομολόγου του μέσω τηλεδιάσκεψης.

O Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην ανέλκυση του θαλάσσιου drone στην Ελλάδα, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για ουκρανικής προέλευσης σύστημα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον σοβαρό κίνδυνο που δημιουργήθηκε για τη διεθνή ναυσιπλοΐα στην περιοχή.