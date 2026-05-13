Βίντεο με σοκαριστικές εικόνες από τον τρόπο που δρούσε η «συμμορία των 8» που συνελήφθη μετά την πρόσφατη ληστεία σε τραπεζικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα φέρνει στη δημοσιότητα η «Ζούγκλα». Πρόκειται για καταγραφή από άλλο τραπεζικό κατάστημα, όταν οι ληστές «χτύπησαν» στην Αιγείρα, της Αχαΐας, τον Νοέμβριο του 2024

Όπως δείχνουν τα πλάνα, οι ληστές εισβάλλουν και πάλι μεταμφιεσμένοι και καθηλώνουν με την απειλή όπλων υπαλλήλους και πελάτες. Κινούνται άνετα στον χώρο -οι πληροφορίες των Αρχών λένε πως έκαναν ενδελεχή έρευνα για τους στόχους τους- και μπαίνουν στο χώρο που βρίσκονται τα ταμεία για να πάρουν τα χρήματα.

Ακόμη και την ώρα που ετοιμάζονται να φύγουν από το τραπεζικό κατάστημα σημαδεύουν όσους βρίσκονται σε αυτό και τους κρατούν ως «ασπίδα» για να αποφύγουν τυχόν αντίδραση των φρουρών.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιέγραψε την οργάνωση ως πλήρως επαγγελματική εγκληματική δομή, η οποία δεν λειτουργούσε ευκαιριακά, αλλά προχωρούσε σε πολυήμερη προετοιμασία, κατόπτευση στόχων, χρήση κλεμμένων οχημάτων, πλαστών πινακίδων και μέτρων αντιπαρακολούθησης, με σκοπό να δυσχεραίνει τον εντοπισμό της από τις αρχές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στον οπλισμό που εντοπίστηκε κατά την επιχείρηση σύλληψής τους, κάνοντας λόγο για «ιδιαίτερα βαρύ οπλισμό», μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, γεμιστήρες, πυροκροτητές και αλεξίσφαιρο γιλέκο.