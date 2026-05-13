Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των απεργών του Δημοσίου, που μετέχουν στην σημερινή 24ωρη κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας. Η προσυγκέντρωση έγινε στις 10:30 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος και μετά ξεκίνησε πορεία στο κέντρο της πόλης, με προορισμό το Σύνταγμα, όπου οι απεργοί έστειλαν μήνυμα κατά της κυβερνητικής πολιτικής, σε μια συγκυρία που η ακρίβεια συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν μια δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην αποκατάσταση των εισοδηματικών απωλειών των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν:

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού: Ένα πάγιο αίτημα από την εποχή των μνημονίων, που επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Πραγματικές αυξήσεις: Διεκδίκηση μισθών που να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και τον πληθωρισμό.

Υπεράσπιση της μονιμότητας: Εκφράζονται ανησυχίες για προσπάθειες αποδυνάμωσης του θεσμού μέσω μελλοντικών συνταγματικών αναθεωρήσεων.

Προσλήψεις προσωπικού: Άμεση ενίσχυση των τομέων της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.

