Στη ΓΑΔΑ έχουν μεταφερθεί οι 8 συλληφθέντες για την χθεσινή ληστεία σε Τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα, με λεία 200.000 ευρώ. Χθες το απόγευμα σε μια επιχείρηση-αστραπή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), εντοπίστηκαν και εγκλωβίστηκαν, πριν προλάβουν να διαφύγουν με τα κλοπιμαία. Η εγκατάλειψη του πρώτου οχήματος τους και η ενέδρα, που στήθηκε κοντά στο Αλεποχώρι, ήταν τα «κλειδιά» που οδήγησαν στον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τους δράστες ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Λαμίας εντόπισαν εγκαταλελειμμένο το πρώτο όχημα διαφυγής (ένα ασημί Peugeot, κλεμμένο από τον Πειραιά) στον δρόμο προς το Ζεμενό Βοιωτίας. Η κίνηση αυτή αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι οι ληστές είχαν επιβιβαστεί σε δεύτερο όχημα «υποστήριξης», στο οποίο τους περίμενε γυναίκα συνεργός τους, μία από τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν τελικά.

Η ενέδρα

Με αξιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών και τεχνολογικών μέσων, το «ελληνικό FBI» (ΔΑΟΕ) κατάφερε να χαρτογραφήσει το δρομολόγιο διαφυγής των δραστών προς την Αττική. Οι αστυνομικοί έστησαν μπλόκα σε «στρατηγικά σημεία» στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου. Όταν οι δράστες αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας, επιχείρησαν να ελιχθούν σε παράδρομους, όμως εγκλωβίστηκαν σε αδιέξοδο και αναγκάστηκαν να παραδοθούν χωρίς να γίνει χρήση του βαρύτατου οπλισμού που έφεραν μαζί τους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες πέντε μέλη της συμμορίας και συγκεκριμένα οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μία γυναίκα, συνελήφθησαν στην ενέδρα.

Κατά τη διάρκεια των συλλήψεων και των ερευνών που ακολούθησαν, οι αρχές έμειναν έκπληκτες από το οπλοστάσιο της ομάδας:

4 χειροβομβίδες (έτοιμες προς χρήση).

1 πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov και ένα υποπολυβόλο Scorpion.

4 πιστόλια, γεμιστήρες και πλήθος φυσιγγίων.

Μάλιστα, η μεταφορά τους στη ΓΑΔΑ έγινε υπό άκρα μυστικότητα, ώστε να δοθεί χρόνος για έρευνα σε σπίτια υπόπτων στην Αθήνα που συνδέονταν με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί έδρασαν στοχευμένα, πιθανότατα έχοντας στην κατοχή τους συγκεκριμένες ενδείξεις, για τα πρόσωπα και για το που επρόκειτο να κατευθυνθούν οι ληστές για να βρουν καταφύγιο με τα κλοπιμαία.

Αμέσως μετά ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Βρέθηκε όλο το ποσό της λείας τους

Το σύνολο της λείας, που σύμφωνα με πληροφορίες αγγίζει τις 200.000 ευρώ, βρέθηκε ανέπαφο μέσα σε σάκους στο δεύτερο αυτοκίνητο. Τα χρήματα ήταν σε σάκους, όπως φαινόταν και στις εικόνες έξω από την Τράπεζα, όταν τους έπεσαν μερικές δεσμίδες χαρτονομισμάτων και γύρισαν ατάραχοι να τις μαζέψουν.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άνδρες και δύο γυναίκες (ηλικίας έως 33 ετών). Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι πέντε εξ αυτών (τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα) συνελήφθησαν στο Αλεποχώρι, ενώ οι υπόλοιποι τρεις εντοπίστηκαν αργότερα από τις έρευνες που έγιναν σε Αθήνα και Λουτράκι.

Η έρευνα πλέον στρέφεται στη σύνδεση της ομάδας με προηγούμενες ληστείες με το ίδιο modus operandi (τρόπο δράσης). Οι Αρχές ερευνούν την πιθανή εμπλοκή τους στη ληστεία στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας (πέρυσι τον Απρίλιο), όπου παρατηρήθηκαν κοινά στοιχεία στον τρόπο δράσης αλλά και άλλες ανάλογες στην ευρύτερη περιοχή.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν μάσκες σιλικόνης, που παραπέμπουν σε επαγγελματίες του είδους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστεία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Το χρονικό της ληστείας

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 10.00 χθες το πρωί στην Κάτω Τιθορέα όταν οι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και κρατώντας βαρύ οπλισμό, εισέβαλαν στην τράπεζα την ώρα που υπήρχαν πελάτες και υπάλληλοι. Υπό την απειλή των όπλων, ακινητοποίησαν τους παρευρισκόμενους και ανάγκασαν τους υπαλλήλους να τους παραδώσουν τα μετρητά από το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο.

Η στιγμή που καταγράφηκε από κατοίκους της περιοχής και προκαλεί αίσθηση είναι η έξοδος των ληστών από το κτήριο. Στην προσπάθειά τους να επιβιβαστούν στο όχημα διαφυγής με μεγάλη ταχύτητα, η τσάντα με τα κλοπιμαία φαίνεται να μην είχε κλείσει καλά ή να σχίστηκε, με αποτέλεσμα δεκάδες χαρτονομίσματα να πέσουν στον δρόμο.

Αφού απέσπασαν τα χρήματα, διέφυγαν με ταχύτητα, πυροδοτώντας έναν άμεσο συναγερμό στις αρχές της Φθιώτιδας και της Αττικής, που κατάφεραν τελικά να στήσουν ενέδρα σε σημεία που εμπόδισαν την διαφυγή τους και τους ανάγκασαν να παραδοθούν.