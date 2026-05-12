Με καλοκαιρινές διαθέσεις συνεχίζεται το πρώτο μισό της εβδομάδας, ωστόσο το σκηνικό του καιρού αλλάζει άρδην από την Πέμπτη, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τη σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου.

Υψηλές θερμοκρασίες την Τρίτη και την Τετάρτη

Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, και τοπικά στα νότια πελάγη έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα για την εποχή:

Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 29-31°C.

Στη νησιωτική Ελλάδα: Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26-28°C.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τετάρτη, με τη ζέστη να παραμένει αισθητή, αν και από το απόγευμα θα αρχίσουν να πυκνώνουν οι νεφώσεις στα βορειοδυτικά.

Η ανατροπή της Πέμπτης

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από την Πέμπτη, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ θα επικρατήσουν:

Βροχές και καταιγίδες: Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Πτώση θερμοκρασίας: Ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση, επανερχόμενος σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Άνεμοι: Θα στραφούν σε βοριάδες, ενισχύοντας την αίσθηση της ψύχρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη (Τρίτη)

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17°C έως 30°C.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 28°C.