Ένα απίστευτο τροχαίο που μοιάζει σχεδόν… αδύνατο καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας, με μία superbike να καταλήγει κυριολεκτικά κρεμασμένη πάνω σε φανάρι μετά από σύγκρουση με BMW. Το ατύχημα σημειώθηκε στον Καναδά και συγκεκριμένα στη Βρετανική Κολομβία, όμως οι εικόνες έχουν ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας σοκ.

Στο βίντεο φαίνεται μία Suzuki GSX-R1000R να κινείται με αρκετή ταχύτητα σε μεγάλη διασταύρωση όταν ξαφνικά μία BMW επιχειρεί αριστερή στροφή προς είσοδο εμπορικού κέντρου. Ο αναβάτης πατά δυνατά φρένο, η πίσω ρόδα σηκώνεται στον αέρα, όμως η σύγκρουση δεν αποφεύγεται.

Αυτό που ακολουθεί θυμίζει… AI

Η μοτοσυκλέτα εκτοξεύεται ψηλά από τη δύναμη της πρόσκρουσης και καταλήγει πάνω στον οριζόντιο βραχίονα του φωτεινού σηματοδότη, μένοντας κυριολεκτικά κρεμασμένη αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Παρά τις σοκαριστικές εικόνες, ο αναβάτης της Suzuki επέζησε. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς, ενώ ο οδηγός της BMW δεν τραυματίστηκε.

Horrific scene near the Surrey/Delta border on Scott Rd following a collision b/w a vehicle & a motorcycle. Delta Pd say the motorcycle rider sustained serious but non-life-threatening injuries & was transported to hospital. The driver of the vehicle was not injured. Scott Rd… pic.twitter.com/lNfSt5Qygd — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) May 9, 2026



Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική, αστυνομία και διασώστες, οι οποίοι χρειάστηκε αργότερα να κατεβάσουν τη μοτοσυκλέτα από το φανάρι χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό. Οι φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν τη BMW με κατεστραμμένο εμπρός μέρος και σπασμένο παρμπρίζ από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ η Suzuki έχει μετατραπεί σχεδόν σε… διακοσμητικό της διασταύρωσης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών αναφέρουν πως η ταχύτητα πιθανότατα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ατύχημα, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη ποιος είχε την κύρια ευθύνη.