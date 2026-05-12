Σε ποινή φυλάκισης σχεδόν τριών ετών καταδικάστηκε ένα ζευγάρι Γερμανών υπηκόων στην Ισπανία, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για τον εγκλεισμό των τριών ανήλικων παιδιών τους στο σπίτι – κόλαση για διάστημα τριάμισι ετών.

Σύμφωνα με το Reuters, Η μητέρα, η οποία κατέχει και την αμερικανική υπηκοότητα, μαζί με τον σύζυγό της, ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο πως τα παιδιά τους, δύο δίδυμα εννέα ετών κι ένα εντεκάχρονο, τα είχαν στο σπίτι γιατί λάμβαναν εκπαίδευση κατ’ οίκον και είχαν σταθερό περιβάλλον στην πόλη Οβιέδο. Ωστόσο, η αποκάλυψη της υπόθεσης τον Απρίλιο του 2025 έδειξε ότι οι ανήλικοι ζούσαν σε ανθυγιεινές συνθήκες και εκτός σχολικού πλαισίου, ως αποτέλεσμα των έντονων φοβιών που ανέπτυξαν οι γονείς για την κοινωνικοποίηση μετά την πανδημία της Covid-19.

Το δικαστήριο διέταξε τους γονείς να καταβάλουν αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ σε κάθε παιδί και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια τους για τουλάχιστον τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Παρόλο που οι αρχές είχαν αρχικά ζητήσει κάθειρξη 25 ετών, οι δικαστές τους απάλλαξε από τη βαριά κατηγορία της παράνομης κατακράτησης, καταδικάζοντάς τους τελικά για παραμέληση καθηκόντων και πρόκληση ψυχολογικής βλάβης. Το ζευγάρι που παραμένει υπό κράτηση, δηλώνει ικανοποιημένο από την απόφαση, διατηρώντας όμως το δικαίωμα άσκησης έφεσης.