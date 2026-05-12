Νέα ερωτηματικά δημιουργεί η εξέταση της υπόθεσης με το μυστηριώδες drone που εντοπίστηκε σε θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα, φορτωμένο με εκρηκτικά και υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματα. Τα ευρήματα στα εργαστήρια που οδηγήθηκε για έρευνα φέρνουν στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία, που είναι πιθανόν να «δείξουν» ποιοι κρύβονται πίσω από τους χειρισμούς του και γιατί το «έστειλαν» στη θαλάσσια σπηλιά στη Λευκάδα. Η υπόθεση εξελίσσεται σε ένα σύνθετο γρίφο για τις αρχές, με τη διεθνή κοινότητα να τις παρακολουθεί στενά.

Ο εντοπισμός του drone πυροδότησε άμεσα τα αντανακλαστικά των στρατιωτικών αρχών και της ΕΥΠ. Μετά την εξουδετέρωση των πυρομαχικών που έφερε (με ελεγχόμενη έκρηξη) το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στην ανάλυση των συντριμμιών, καθώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα «προδώσουν» την ταυτότητα του ιδιοκτήτη αλλά και την αποστολή που είχε αναλάβει.

Τα κρίσιμα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετίζονται με:

Προέλευση: Από που ξεκίνησε το αεροσκάφος και ποιας χώρας την τεχνολογία φέρει;

Στόχος: Επρόκειτο για επιχείρηση κατασκοπείας, συλλογή δεδομένων ή μια ευθεία πρόκληση προς την εθνική κυριαρχία;

Επίσημη Αντίδραση: Ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση σε περίπτωση που αποδειχθεί εμπλοκή ξένης κρατικής οντότητας;

Η σπηλιά ήταν… προεπιλογή;

Το μη επανδρωμένο σύστημα τύπου Magura V5, φέρεται να διαθέτει δύο δορυφορικά συστήματα: το ένα για τον εντοπισμό στίγματος μέσω GPS και το δεύτερο για τον απομακρυσμένο έλεγχο της πορείας και τη μετάδοση εικόνας από τις ενσωματωμένες κάμερες. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε περίπτωση απώλειας της δεύτερης σύνδεσης, ενεργοποιείται πρωτόκολλο απόκρυψης.

Σε αυτή την συνθήκη το drone – καμικάζι κατευθύνεται σε προκαθορισμένα σημεία, με τη σπηλιά στη Λευκάδα να θεωρείται ότι μάλλον είχε «χαρτογραφηθεί» εκ των προτέρων, ως μία από αυτές τις τοποθεσίες. Το στοιχείο αυτό ενισχύει το σενάριο ότι είχε προηγηθεί λεπτομερής έρευνα της περιοχής, με προεπιλεγμένα «ασφαλή καταφύγια» σε νησιά ή βραχονησίδες. Ένδειξη που αλλάζει το πλαίσιο των ερευνών και «δείχνει» πως το drone δεν βρέθηκε καθόλου τυχαία εκεί. Οι χειριστές του, δηλαδή, είχαν χαρτογραφήσει εκ προοιμίου την περιοχή και ήξεραν ποιες επιλογές είχαν για την απόκρυψή του, σε περίπτωση που αποτύγχανε η αποστολή του. Η θαλάσσια σπηλιά ήταν μία από αυτές και πιθανόν να τους «κέρδιζε» χρόνο για να βρουν τακτικές ελιγμού και ανάκτησης.

Πλαίσιο «δοκιμής αντοχών»

Σε διπλωματικό επίπεδο, έχουν ήδη ανοίξει δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ πιθανά εμπλεκόμενων μερών και διεθνών οργανισμών. Οι αναλυτές εκτιμούν πως το περιστατικό δεν είναι τυχαίο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «δοκιμής αντοχών» στην περιοχή. Άλλωστε, σύμφωνα με δπλωματικές πηγές «η ψυχραιμία είναι απαραίτητη, αλλά οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς. Τέτοια περιστατικά δοκιμάζουν τα όρια της διεθνούς νομιμότητας και της περιφερειακής σταθερότητας».

Ήδη δηλώσεις για το θέμα έκανε από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λέγοντας ότι πρόκειται για σοβαρότατο περιστατικό: «Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που αλιεύσαμε στην Ελλάδα είναι ουκρανικό» είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ενώ οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα ηλεκτρονικά συστήματα του drone για να ανακτήσουν δεδομένα πτήσης, η πολιτική ηγεσία προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της στη διεθνή σκηνή. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στα αρμόδια διεθνή φόρουμ, καθώς η χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων για παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων αποτελεί μια διεθνώς αυξανόμενη απειλή.