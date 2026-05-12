Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος έπεσε θύμα επίθεσης από οχιά σε χωριό της Δυτικής Φθιώτιδας. Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο άνδρας μάζευε ξύλα από εργασίες συντήρησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φίδι τον δάγκωσε στο δάχτυλο. Το δάγκωμα στο δάχτυλο ήταν τόσο έντονο, που το ερπετό παρέμεινε γαντζωμένο πάνω του ακόμα και κατά την προσπάθεια απομάκρυνσής του.

Η κατάσταση του άνδρα επιδεινώθηκε γρήγορα, καθώς το δηλητήριο προκάλεσε έντονο οίδημα που εξαπλώθηκε από το χέρι μέχρι τον ώμο του. Ο 58χρονος αναζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η έγκαιρη κινητοποίηση αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς οι γιατροί χορήγησαν άμεσα αντιοφικό ορό για την εξουδετέρωση του δηλητηρίου και εισήγαγαν τον ασθενή στη ΜΕΘ για στενή 24ωρη παρακολούθηση.

Η φαρμακευτική αγωγή φαίνεται να δρα αποτελεσματικά, περιορίζοντας σταδιακά το οίδημα. Αν και η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση και το πρήξιμο αναμένεται να υποχωρήσει, ο 58χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος για μερικά εικοσιτετράωρα ακόμα μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος.