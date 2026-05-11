Μετά από μια μαραθώνια απολογία τεσσάρων ωρών για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας «Βιολάντα» αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Με κοινή απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος καλείται να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ, να εμφανίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ του απαγορεύτηκε και η έξοδος από τη χώρα.

Η απόφαση προκάλεσε την έντονη απογοήτευση των συγγενών των θυμάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι δικηγόροι των οικογενειών κάνουν λόγο για ενδείξεις άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, υποστηρίζοντας πως τα στοιχεία επέβαλλαν αυστηρότερη ποινική μεταχείριση. Παράλληλα, οι συγγενείς τονίζουν πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο διευθυντής ήταν ενήμερος για προβλήματα και καταγγελίες, αλλά δεν έδρασε για να προλάβει το δυστύχημα.

Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη, εκείνος παραμένει υπό προσωρινή κράτηση, καθώς η πρώτη του αίτηση αποφυλάκισης απορρίφθηκε. Έχει ήδη καταθέσει δεύτερο αίτημα στο δικαστικό συμβούλιο, ζητώντας να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να κληθούν για καταθέσεις και απολογίες οι μηχανικοί που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς και οι υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών που είχαν διενεργήσει ελέγχους και αυτοψίες στο εργοστάσιο.