Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κάνει τη Βενεζουέλα, 51η Πολιτεία της Αμερικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Τζον Ρόμπερτς του Fox News και μεταξύ άλλων μίλησε και για την Βενεζουέλα, για την οποία υπενθυμίζουμε πως ο Πρόεδρος της χώρας, Νικολά Μαδούρο, απήχθη από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου του 2026, και από τότε επικρατεί καθεστώς αβεβαιότητας.

«Μόλις ολοκλήρωσα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ… μου είπε ότι εξετάζει σοβαρά μια κίνηση για να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία…», έγραψε ο Ρόμπερτς στο X.

Τον Μάρτιο, ο Τραμπ είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η νέα Πολιτεία της Αμερικής, τότε όμως είχε εκληφθεί ως μια χιουμοριστική αναφορά.

«Καλά πράγματα συμβαίνουν τελευταία στη Βενεζουέλα! Αναρωτιέμαι σε τι οφείλεται αυτή η μαγεία; ΠΟΛΙΤΕΙΑ, #51, κανείς;» είχε γράψει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στην πλατφόρμα Truth Social.