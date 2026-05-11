H Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα στις Βρυξέλλες τη δέσμευσή της για την παροχή οικονομικής βοήθειας, συνολικού ύψους 455 εκατομμυρίων ευρώ, την τρέχουσα διετία για την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Στο Φόρουμ Συντονισμού της Εταιρικής Σχέσης για τη Συρία, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη βελγική πρωτεύουσα έχει στόχο τον συντονισμό όλων των διεθνών προσπαθειών για βοήθεια, ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της Συρίας. Το Φόρουμ, υπό την συμπροεδρία της Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, Ντουμπράβκα Σούιτσα και του Σύρου Υπουργού Εξωτερικών, Ασάαντ Χασάν αλ-Σαϊμπάνι, συγκέντρωσε εκπροσώπους από κράτη – μέλη, χώρες – εταίρους, τα Ηνωμένα Έθνη και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

«Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση της ΕΕ για μια ειρηνική μετάβαση, χωρίς αποκλεισμούς, με προτεραιότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των Σύρων, για να διασφαλιστεί ένα σταθερό και ευημερούν μέλλον για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Η Επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα ανακοίνωσε τη συνεισφορά της ΕΕ, ύψους 14 εκατ. ευρώ, για την αποκατάσταση του Νοσοκομείου Al-Rastan στη Χομς. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του πακέτου κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης, ύψους 175 εκατ. ευρώ, που ανακοίνωσε η Επίτροπος Σουίτσα κατά την επίσκεψή της στη Δαμασκό, τον Ιούνιο του 2025. Η ΕΕ εργάζεται επίσης για τη διάθεση επιπλέον 280 εκατ. ευρώ για το 2026 και το 2027.

«Μετά από χρόνια καταστροφής υπό το καθεστώς Άσαντ, οι ανάγκες κοινωνικοοικονομικής ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Συρίας είναι τεράστιες. Η ΕΕ συνεχίζει να χρησιμοποιεί την εμπειρογνωμοσύνη και τη δύναμη σύγκλησής της για να υποστηρίξει τη Συρία στην αναζωογόνηση της οικονομίας της και στην επανασύνδεση των κοινοτήτων», αναφέρει σχετικά η Επιτροπή.

Η επίσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα στη Δασμασκό, τον περασμένο Ιανουάριο, είχε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Συρία ανοίγει το δρόμο για συμφιλίωση και ανάκαμψη.