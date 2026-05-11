Ο Νίκος Ξυλούρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, έφορος κολύμβησης και υπεύθυνος της σπουδαίας διοργάνωσης που άφησε και φέτος το αποτύπωμά της μίλησε για το Acropolis Swim Open, που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ.

«Το Acropolis είναι ένα στοίχημα που βάλαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε ως νέα διοίκηση», ανέφερε στη κάμερα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, και συνέχισε:

«Θέλαμε να τον κάνουμε αγώνα αντάξιο του ονόματός του και παγκόσμιων μίτινγκ- πρόσθεσε. Χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και καλύτερο, φέτος ξεπεράσαμε και την περυσινή διοργάνωση. Θεωρώ πως είναι από τα καλύτερα μίτινγκ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μας το λένε οι ίδιοι οι αθλητές, οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι, μάλιστα είχαμε ρεκόρ διεθνών συμμετοχών. Θέλουμε να δίνουμε στους αθλητές τις καλύτερες συνθήκες για να σημειώνουν τις επιδόσεις που στοχεύουν».