Μια πτήση της EasyJet από την Αίγυπτο προς το Μάντσεστερ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση μετά την κατάρρευση του πιλότου.

Το αεροπλάνο ταξίδευε από τη Χουργκάντα προς την πόλη της βόρειας Αγγλίας το βράδυ του Σαββάτου, αλλά χρειάστηκε να εκτραπεί προς την Αθήνα, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όταν ένας από τους πιλότους αντιμετώπισε επείγον ιατρικό πρόβλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨JUST IN: Flight from Hurghada to Manchester diverted to Athens following medical emergency.https://t.co/7g7EfxqEh9 #DailyExpress pic.twitter.com/eahX8es7lI

— Daily Express (@Daily_Express) February 9, 2025