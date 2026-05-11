Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία της Τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα βρέθηκε άθικτο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας και στο δρόμο που οδηγεί προς το χωριό Ζεμενό στη Βοιωτία. Αυτό σημαίνει ότι οι δράστες της ληστείας δεν το έκαψαν προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε πιθανό ίχνος τους.

Από τη στιγμή του εντοπισμού του οχήματος, ενός Peugeot 3008, η αστυνομία προσπαθεί να μαντέψει τον τρόπο διαφυγής των τεσσάρων ληστών. Υπενθυμίζουμε πως το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές φέρεται να είχε κλαπεί πριν από λίγες ημέρες από την περιοχή του Πειραιά.

Η ληστεία της Τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα, τα οποία ήταν πάνοπλα και έτοιμα να αντιμετωπίσουν ακόμη και σοβαρή εμπλοκή με τις αστυνομικές Αρχές.

Με άλλα λόγια, γνώριζαν άριστα τους χώρους και τις εξόδους διαφυγής από το σημείο της ληστείας, αλλά και ήταν αποφασισμένοι να πραγματοποιήσουν το εγχείρημά τους, ακόμη και με κόστος.

Κάποιοι προσπάθησαν να επινοήσουν πιθανή σχέση με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, του οποίου τα ίχνη αγνοούνται εδώ και παρά πολύ καιρό, και όλα δείχνουν ότι βρίσκεται κάπου στο εξωτερικό. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις, η μόνη πιθανή σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τον Βασίλη Παλαιοκώστα, είναι απλώς ότι ο γνωστός παράνομος και θρύλος των αποδράσεων, έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει αντίστοιχες ληστείες.

Το χρονικό της καλοστημένης ληστείας

Ανενόχλητοι και καλοντυμένοι οι τρεις ληστές μπήκαν κατά τις 10:00 το πρωί, σε υποκατάστημα Τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα.

Αρχικά, ο ένας εξ αυτών ζήτησε από τους υπαλλήλους, κρατώντας όπλο ούζι, να παραμείνουν ήσυχοι και να συνεργαστούν ώστε να μην υπάρξουν τραυματισμοί, την ώρα που ο δεύτερος κατέβηκε στο χρηματοκιβώτιο. Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε άμεσα, όμως είχαν τον χρόνο, όπως φάνηκε, να αποσπάσουν ένα τεράστιο χρηματικό ποσό, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Εκτιμάται από τις Αρχές πως οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της Τράπεζας.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με τα χρήματα από το σημείο, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Κατά την αποχώρησή τους, μάλιστα, κάποια από τα χρήματα που απέσπασαν, τους έπεσαν. Με απόλυτη ψυχραιμία οι δύο από τους τρεις τα μάζεψαν, με τον τρίτο δράστη που ήταν οπλισμένος να υποστηρίζει τη διαφυγή τους.

Ο οδηγός του Peugeot 3008 και τέταρτος της «παρέας», τους περίμενε υπομονετικά, ώστε να φύγουν με ασφάλεια με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού, μέσω Αμφίκλειας.

Για τον εντοπισμό των δραστών έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό με τις αστυνομικές δυνάμεις από τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και τη Βοιωτία να κλείνουν τις εξόδους διαφυγής.

«Ήταν έτοιμοι για πόλεμο»

Αυτόπτης μάρτυρας μίλησε στο LAMIA POLIS 87.7 και περιέγραψε αναλυτικά τα όσα αντίκρισε το πρωί της Δευτέρας (11/05).

«Μπήκαν μέσα στην Τράπεζα δύο άτομα, ο ένας κράταγε μαγκούρα έκανε ότι κούτσαινε. Ήταν μεταμφιεσμένοι με περούκες, καπέλα και μαντίλια. Το προσωπικό ήταν όλο όρθιο μέσα, μαζί με δύο πελάτες, όλοι όρθιοι. Ξαφνικά εμφανίζεται κι ένας τύπος ψηλός με μαντήλι, καπέλο κι ένα σακίδιο, μπαίνει μέσα στην Τράπεζα και μετά βγαίνει και οπλίζει το καλάσνικοφ».

Όσον αφορά τον τρίτο δράστη, τόνισε χαρακτηριστικά πως ήταν «έτοιμος για πόλεμο». «Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την Τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία, γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Ο τρίτος ο δράστης ήταν έτοιμος για πόλεμο. Γιατί όταν οπλίζεις και κάθεσαι έξω από την πόρτα… ευτυχώς που δεν ήρθε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό εδώ πέρα. Η αστυνομία ήταν γύρω – γύρω, έκλεισαν τους δρόμους, έκαναν μπλόκα, ευτυχώς που δεν εμφανίστηκαν (στο σημείο της ληστείας)».